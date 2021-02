Covid. In Regno Unito oltre 15 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino

Nessuno in Europa ha fatto meglio

Di: Giammaria Lavena

In Regno Unito raggiunta quota 15 milioni di persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid. Si tratta di una cifra record in Europa. Il traguardo prefissato due mesi fa dal primo ministro Boris Johnson è arrivato con un giorno d'anticipo.

Lo certificano i dati aggiornati dal ministro Nadhim Zahawi (15,1 milioni di prime dosi, 535.000 richiami), che segnalano inoltre un nuovo calo di casi e morti giornalieri.

Domani il governo dovrà formalizzare se siano state coperte tutte le prime 4 categorie prioritarie nel Regno (over 70 e addetti sanitari in prima linea). Da martedì si procederà con le fasce successive (dagli over 65 in giù) e verranno moltiplicati i richiami.