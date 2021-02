Suor André, la donna più anziana d'Europa ha sconfitto il Covid

Ha 117 e neanche il virus è riuscito a piegarla, è la seconda più longeva del pianeta. Il direttore Oms: "Durante la malattia ha mostrato altruisticamente più preoccupazione per i suoi compagni di casa di cura che per la sua stessa vita"

Di: Giammaria Lavena

A 117 anni è la donna più anziana d'Europa e ha sconfitto il coronavirus. Si tratta di suor André, nata a Lucile Randon, in Francia. Ospitata dal 2009 a Tolone, in Provenza, presso la casa di cura Sainte Catherine Labouré, la religiosa delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli aveva contratto il virus il mese scorso. Non è bastato a piegarla.

​Proprio oggi, nel giorno del suo compleanno, suor André, può festeggiare doppiamente il traguardo. Per longevità, la religiosa francese è seconda solo a una giapponese di 118 anni, Tane Tanaka. Per la donna, la vocazione arrivò a 40 anni, dopo aver fatto l'istitutrice in famiglie anche celebri, come i Peugeot.

Per l'ultracentenaria sono arrivati anche gli auguri del direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa, Hans Kluge, che le ha dedicato un "felicissimo compleanno". "C'è una lezione straordinaria da imparare da lei che, durante la sua malattia, ha mostrato altruisticamente più preoccupazione per i suoi compagni di casa di cura che per la sua stessa vita". "La lezione - ha detto Kluge, si riassume in poche parole: prendetevi cura l'uno dell'altro".