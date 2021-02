Sara Carbonero nuovamente in ospedale: ricoverata per una recidiva del tumore alle ovaie

La giornalista e moglie di Iker Casillas si è ammalata di tumore ovarico nel 2019.

Di: Redazione Sardegna Live

La giornalista spagnola Sara Carbonero, vicedirettrice della sezione Sport di Mediaset Espana e moglie dal 2016 dell’ex portiere Iker Casillas, è ricoverata da alcuni giorni alla Clinica dell’Università di Navarra, a Madrid. È in cura per delle complicazioni derivanti dal cancro ovarico, diagnosticato nel maggio 2019. A riportare la notizia è El Pais.

La 37enne, mamma di due figli, aveva fatto sapere della sua malattia su Instagram, diagnosticata lo stesso mese in cui il marito ha rischiato di perdere la vita a causa di un infarto.

21 MAGGIO 2019 “Quando ancora non ci eravamo ripresi da uno spavento, la vita ci ha ripreso a sorprenderci. Questa volta è toccato a me, quella parola beata di 6 lettere che ancora faccio fatica a scrivere. Alcuni giorni fa durante una revisione, i medici mi hanno visto un tumore malvagio alle ovaie e sono già stato operato. Tutto è andato molto bene, fortunatamente lo abbiamo beccato molto in tempo ma ho ancora qualche mese di lotta mentre seguo il trattamento corrispondente. Sono tranquilla e con la fiducia che tutto andrà bene. So che la strada sarà dura ma anche che avrà un lieto fine. Conto sul sostegno della mia famiglia e dei miei amici e su una grande squadra medica. Approfitto per chiedere da qui ai miei compagni giornalisti il rispetto e la comprensione con i quali mi avete sempre trattato, soprattutto in questi momenti così difficili e delicati per me e la mia famiglia.”

Foto tratte da Instagram

Il bacio in diretta tv