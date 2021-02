Latitante sbeffeggia i carabinieri su TikTok: rintracciato e arrestato imprenditore varesino

Dopo il mandato di arresto aveva fatto perdere le sue tracce. E' stato rintracciato in Svizzera dopo aver postato sul social un video nel quale sbeffeggiava i carabinieri: condannato a 6 anni per molteplici reati

Di: Giammaria Lavena

Un 46enne imprenditore ex proprietario di negozi compro oro è stato arrestato in Svizzera a seguito di un'operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Varese. L'uomo, Mirko Rosa, era sparito dopo che era stato emesso a suo carico il mandato di cattura per cumulo di pena.

Tuttavia, poco furbescamente, il ricercato ha pensato di sbeffeggiare i militari sul social network "TikTok", nel quale affermava: "Maresciallo sprecate soldi, non mi prenderete mai". Nello stesso social ha inoltre pubblicato video nei quali inneggiava al "Kanun", il codice orale consuetudinario albanese che disciplina i contrasti tra persone con la vendetta di sangue.

Il tracciamento dei militari sarebbe avvenuto mentre tentava di dissimulare la sua posizione postando video che lo facessero sembrare altrove. Ottenuto il mandato di arresto europeo, i carabinieri del Reparto Operativo varesino, grazie alla collaborazione del Servizio per la Collaborazione Internazionale e alla Polizia Cantonale di Mendrisio, lo hanno individuato e bloccato.

"Mirko Oro" - come si faceva conoscere - dovrà adesso scontare sei anni a seguito di varie condanne per truffa, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, uccisione di animali, riciclaggio, pubblicazione arbitraria di atti di procedimento penale, simulazione di reato e resistenza a pubblico ufficiale. E' stato trasferito nel carcere di Lugano in attesa di estradizione.