Finge di somministrare vaccino ad anziana 97enne: licenziata un'infermiera

Un filmato col telefonino ha incastrato la responsabile, immediatamente licenziata e denunciata

Di: Giammaria Lavena

In Brasile un'infermiera è stata licenziata per aver finto di vaccinare contro il Covid una 97enne in un centro vaccinale a Maceió, capitale dello stato di Alagoas.

Il gesto, però, è stato ripreso col telefonino dalla badante, che ha inviato il video ai parenti dell'anziana signora, i quali hanno potuto constatare che l'infermiera ha infilato l'ago senza iniettare la dose.

Il filmato è stato mostrato al responsabile delle vaccinazioni, che ha immediatamente proceduto al licenziamento dell'infermiera ed ha inviato la documentazione video alla procura, che ha aperto un'inchiesta per frode.

A somministrare il vaccino all'anziana ha provveduto un'altra infermiera.