Regno Unito nella morsa del Covid: altri 33.552 casi e 1.348 decessi

E' sempre più delicata la situazione nel Paese

Di: Giammaria Lavena

Non indietreggia il coronavirus in Regno Unito, dove i contagi nelle ultime 24 ore ammontano a 33.552, per un totale di 3.617.459 casi dall'inizio dell'emergenza. Sono invece 1.348 i decessi.

Proprio questa mattina il primo ministro Boris Johnson aveva comunicato che quella inglese non solo è la variante più contagiosa, ma anche quella maggiormente mortale fra quelle sinora note.

Johnson ha parlato "di alcune prime evidenze registrate in questo senso".