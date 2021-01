Fortissima esplosione al centro di Madrid, saltati in aria tre piani di un palazzo. Il sindaco: “Almeno due morti”

Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata una fuga di gas a provocare la forte esplosione. El Pais riporta che la deflagrazione ha causato un incendio

Di: Redazione Sardegna Live

“Almeno due persone” sono morte a causa della forte esplosione, le cui cause sono ancora da accertare, che ha semidistrutto un edificio nel centro di Madrid intorno alle 15, secondo quanto confermato dal sindaco della città José Luis Martínez-Almeida che si trova sul luogo dell’accaduto. La potente deflagrazione – come riporta anche Il fatto Quotidiano - ha fatto saltare in aria i tre piani superiori del palazzo, situato in Calle de Toledo, causando anche diversi feriti. Tutta la zona attorno all’edificio è stata evacuata e i pompieri stanno lavorando per vedere se ci sono altre persone sotto le macerie. Sul posto è stato allestito un ospedale da campo.

Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata una fuga di gas a provocare la forte esplosione. El Pais riporta che la deflagrazione ha causato un incendio. La polizia sta evacuando molti anziani di una casa di riposo vicina al luogo dell’esplosione, ma il direttore ha spiegato che “nessuno dei nostri ospiti e dei dipendenti è rimasto ferito”. Vicino alla struttura si trova anche una scuola. L’esplosione ha mandato in frantumi le finestre dell’hotel Ganivet e gli ospiti all’interno vengono evacuati.

Al momento l’edificio “è in fiamme dall’interno e non si ritiene prudente un intervento da parte dei vigili del fuoco”, ha riferito il sindaco Almedia. Il rischio è che una “fuga di gas possa compromettere seriamente la stabilità dell’edificio”, ha aggiunto non escludendo la possibilità di effettuare un “crollo controllato”.