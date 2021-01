L'oppositore Navalny arrestato al suo arrivo a Mosca

"Io non ho paura e non dovete averne nemmeno voi"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Ansa

Alexey Navalny è rientrato in Russia come aveva promesso e gli agenti del nucleo operativo del Servizio Penitenziario Federale lo hanno arrestato al varco passaporti dello scalo di Sheremetyevo, come previsto. "Questa è casa mia, sono felice di essere qui", ha detto sul web poco prima del fermo. "Io non ho paura e non dovete averne nemmeno voi".

A bordo del volo decollato da Berlino c'erano anche decine di giornalisti. Ad attenderli in Russia un nutrito gruppo di circa 300 sostenitori. La polizia, in assetto antisommossa, ha sgomberato subito supporter e media mentre la folla urlava "fascisti!". Almeno 60 persone sarebbero state fermate dalla polizia.

Il presidente del Consiglio Ue Charles Michel ha definito "inaccettabile" l'arresto di Navalny chiedendone l'immediata liberazione.