A Bologna Gran galà della solidarietà di Manageritalia a sostegno associazioni umanitarie

Le note del grande Maestro Ennio Morricone saranno le protagoniste dell’evento natalizio di beneficenza 'Il Gran Galà della Solidarietà'

Di: Redazione Sardegna Live

Roma, 6 dic. (Adnkronos/Labitalia) - La musica sostiene la solidarietà: saranno infatti le note e le composizioni più note del grande Maestro Ennio Morricone le protagoniste, insieme al calore e alla generosità del pubblico, de 'Il Gran Galà della Solidarietà- Omaggio A Ennio Morricone', l’evento natalizio di beneficenza organizzato da Manageritalia Emilia Romagna in collaborazione con Hub del Territorio e Cida in favore delle principali associazioni umanitarie del territorio bolognese. Il concerto è in programma domenica 17 dicembre presso il Teatro Europa Auditorium di Bologna. Saranno oltre 1500 i biglietti che saranno messi in vendita a sostegno dell’iniziativa.

A illustrare oggi, nel corso della conferenza stampa di presentazione, nella Sala Anziani del Comune di Bologna, il programma e le finalità dell’evento sono stati: Massimo Bugani, assessore Innovazione Digitale del Comune di Bologna, Cristina Mezzanotte, presidente di Manageritalia Emilia Romagna e segretario regionale Cida Emilia Romagna, Sonia Alvisi, consigliera di Parità Regione Emilia Romagna. Presenti in conferenza anche i rappresentanti delle 21 associazioni umanitarie partner del Gran Galà Della Solidarietà a cui verrà devoluto l’incasso del concerto: Agd Bologna - Ail Bologna Odv - Aliante - Ant - Antoniano - Associazione Sos Donna Bologna - Bimbo Tu – Cartiera - Casa Santa Chiara - Cefa Onlus - C.e.p.s. - Cucine Popolari - Eduradio - Emergency - Fiori di Campo Odv - Il Granaio Odv - LF23 Onlus – Lilt - Loto Odv - Mondo Donna Onlus - Opera Padre Marella.

“Ringrazio di cuore Manageritalia - dichiara Massimo Bugani, assessore del Comune di Bologna - per aver di fatto trasformato questa iniziativa in un appuntamento annuale fisso; parliamo di grande attenzione alle persone più in difficoltà, di solidarietà, di generosità e altruismo per non lasciare nessuno indietro. Le associazioni bolognesi a cui sarà fatta la donazione sono un patrimonio assoluto della nostra comunità e della nostra città, un patrimonio da proteggere e da sostenere con tutte le forze. Sarà per me un onore essere presente anche quest’anno al concerto e poter abbracciare le tante persone che ne assicurano il successo ogni anno".

“Giunto alla sua 10ma edizione il Gran Galà della Solidarietà - spiega Cristina Mezzanotte, presidente di Manageritalia Emilia Romagna - rappresenta non solo un’importante occasione d’aggregazione e d’incontro per tutta la comunità di dirigenti e manager bolognesi ma ancor di più un significativo momento di restituzione all’intera comunità cittadina che insieme vuole mettere al centro l’attenzione verso chi ha più bisogno o sta vivendo un momento di disagio. Poiché essere un buon manager significa, ancor prima dei numeri e dei risultati economici, sapere mettere al centro le persone e le necessità della comunità in cui si opera affinché la crescita economica e sociale coinvolga tutti”.

“I consulenti del lavoro sono parte attiva della trasformazione delle imprese. Attraverso Women on Board abbiamo acquisito più competenze ed abbiamo condiviso le nostre skills per sederci con maggiore consapevolezza nei cda e dare il ns supporto di esperti della Trasformazione lavoro attraverso il contributo delle Donne! Il 'Il Gran Galà della Solidarietà' sarà un’ulteriore occasione per ribadire tra musica e solidarietà l’impegno di tutte le donne”, sottolinea Antonella Ricci, consigliere nazionale della Fondazione Consulenti del Lavoro.

L’edizione di quest’anno prevede all’esibizione dell’Orchestra delle Muse, un ensemble strumentale interamente al femminile, formato da strumentiste cresciute artisticamente all’interno di Orchestre nazionali e internazionali che per l’occasione proporrà un ricco repertorio di brani tratti dalle innumerevoli colonne sonore scritte dal grande Maestro Ennio Morricone per il mono del cinema. Ad arricchire il fitto programma della giornata anche la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione delle protagoniste del percorso 'Women on Board 2023', il progetto che favorisce l’ingresso delle donne nei CdA di imprese pubbliche e private che anticiperà lo spettacolo con la partecipazione dei rappresentanti del mondo economico e delle istituzioni locali. Il 'Gran Galà della Solidarietà- Omaggio A Ennio Morricone' gode del patrocinio del Comune e della Città metropolitana di Bologna ed è sponsorizzato da Bcc - EmilBanca, LogoPromo.it, Moreno, Sara Cirone Group Società Benefit, Schindler, Videorent.