Università, Lorito: "Con Ia si apre un mondo, sfida è come trasferirla"

Di: Redazione Sardegna Live

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Oggi le aspettative delle Università è molto diversa- dichiara Matteo Lorito, rettore Università Federico II, a margine della seconda giornata della tre giorni del XX convegno nazionale del CoDAU, l'organizzazione che raccoglie i Direttori Generali di tutte le università italiane, in programma a Napoli presso l'Università Federico II. Oggi si guarda l'Università come una possibilità di sviluppo per il territorio, oggi l'Università arriva sui territori, tra l'altro anche quelli difficili. Per noi parlare di digitalizzazione e intelligenza artificiale vuol dire parlare di qualcosa che è già avvenuto dopotutto noi siamo tra quelli che li sviluppa. Gli effetti che i cittadini vedranno nelle nostre università sono già presenti. La grande sfida è come trasferirli . Con l'intelligenza artificiale si apre un mondo noi la stiamo già utilizzando per migliorare alcuni servizi.