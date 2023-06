Lavoro, Pontremoli (Motorvehicle University of E.Romagna): "Studiare modi per attrarre studenti"

Di: Adnkronos

Bologna, 29 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Dobbiamo studiare modi per attrarre studenti. Oltre i docenti abbiamo messo a disposizione i nostri ingegneri per trasmettere competenze molto specifiche. Non dobbiamo dimenticare che qui in Emilia-Romagna c'è socialità e stiamo facendo 500 laureati l'anno". A dirlo Andrea Pontremoli, presidente di Motorvehicle University of Emilia Romagna, intervenendo a Bologna al Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi.