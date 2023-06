Inps, ecco nuovo 'Box Front-Live' per migliorare comunicazione con cittadini

Parte oggi in Basilicata la sperimentazione del 'Box front-live', un nuovo canale di comunicazione che ha l'obiettivo di facilitare l’interazione tra l'Inps e i cittadini

Di: Adnkronos

Roma, 26 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Parte oggi in Basilicata la sperimentazione del 'Box front-live', un nuovo canale di comunicazione che ha l'obiettivo di facilitare l’interazione tra l'Inps e i cittadini, direttamente all'interno delle sedi territoriali.

Dalla nuova postazione, dotata di interfacce audio/video e periferiche di stampa e scansione, gli utenti che accedono fisicamente alle sedi Inps e hanno bisogno di interagire con il personale specializzato, possono collegarsi con i funzionari Inps di tutti gli uffici d’Italia attraverso una semplice videochiamata. La sperimentazione dello sportello Box front-live, avviata presso la sede di Matera, riguarda gli utenti delle prestazioni di credito e welfare erogate da Inps.

Per usufruire dello sportello, gli utenti prenotano l'accesso alla sede Inps di Matera secondo le modalità tradizionali. Nel giorno e nell'orario della prenotazione, il cittadino che si reca presso la sede territoriale potrà accedere al Box Front-Live per la riunione virtuale. Alla riunione, su Microsoft Teams Web del browser Chrome, l'utente partecipa in qualità di ospite e può usufruire di UN PC CON videocamera, schermo touch da 40". Attraverso la stampante-scanner, utente e funzionario collegati si possono scambiare in tempo reale i documenti utili alla erogazione ottimale del servizio. Il fine ultimo del progetto è quello di ampliare le opzioni e la qualità delle interazioni necessarie alla soddisfazione degli utenti e fornire ai cittadini, attraverso un servizio innovativo, un supporto più elastico, dinamico, efficace, tempestivo e rispettoso delle situazioni e delle esigenze particolari.