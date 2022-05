Lavoro, Brunetta: “Al Sud la grande sfida è la formazione”

“Pensate cosa vorrebbe dire un ciclo di formazione sulla cybersicurezza nell'area del Mediterraneo”

Di: Redazione Sardegna Live, foto Adnkronos

"Il Sud è cruciale non solo a livello nazionale. Cosa sta facendo l'Italia in questo scenario? L'anno scorso abbiamo assunto 45mila persone in 6 mesi, abbiamo semplificato, il tutto alla luce di un patrimonio come quello delle nostre 90 università che conosco una per una".

"Sulla formazione digitale c'è il rischio di guardarsi l'ombelico, ma se guardiamo al Med9 il percorso è più semplice, anche in termini di economia di scala. Abbiamo fatto un po’ di cose in Italia, una forse è la più bella, Capacity Italy, con Cdp, Invitalia e Mediocredito centrale, una grande piattaforma di assistenza, che è una super cassa del mezzogiorno delle origini, di assistenza di tutti gli attori".

Lo ha detto il ministro per la Pa Renato Brunetta parlando al forum 'Verso il sud', in corso a Sorrento.

"Immaginate - ha aggiunto - cosa potrebbe venire fuori a livello di assistenza per tutti gli attori del Next generation Eu per gli investimenti. E allora lanciamo questo grande progetto di formazione, un tema centrale. Pensate cosa vorrebbe dire un ciclo di formazione sulla cybersicurezza nell'area del Mediterraneo, magari guidata da Leonardo".