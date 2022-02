Forestas: approvato l’emendamento per lo sblocco del turnover

Psd’Az: “Grande risultato sul fronte dell’occupazione e dell’ambiente”

Di: Redazione Sardegna Live

“Lo sblocco del turnover in Forestas è un grande risultato di cui siamo orgogliosi, sia sul fronte dell’occupazione che su quello della cura e salvaguardia dell’ambiente”.

Così i consiglieri del gruppo Psd’Az (il capogruppo Franco Mula insieme a Giovanni Satta, primo firmatario, Elena Fancello. Domenico Gallus, Gianfranco Mariano Lancioni, Pieo Maieli, Alfonso Marras, Stefano Schirru e Fabio Usai) commentano l’approvazione all’unanimità dell’emendamento alla legge finanziaria con cui il consiglio regionale stabilisce di fatto lo sblocco del turnover nell’agenzia regionale, fermo dal 2005.

“Finalmente ci sarà la possibilità di sostituire il personale andato in pensione, con retroattività dal 2010 - spiegano i consiglieri sardisti – e questo garantirà innanzitutto il rafforzamento delle attività dei cantieri, in cui il personale è diminuito del 30% con i pensionamenti e oltre il 20% ha più di 58 anni. Si aprono così nuove possibilità occupazionali per i giovani in tutti i Comuni della Sardegna, in particolare in quelli delle zone interne, una boccata d’ossigeno in un momento molto difficile”.

“Le nuove energie – conclude il Psd’Az – permetteranno di aprire cantieri sempre più efficienti per svolgere tutte le attività di cura, pulizia, controllo, gestione di cui i nostri boschi e il territorio hanno un gran bisogno”.