Green pass, Costa: “Confermato l’obbligo per gli over 50 in smart working”

"Non escludo controlli"

Di: Redazione Sardegna Live

"La norma primaria prevede l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50, ed è chiaro che l'obbligo è esteso a tutta questa categoria e fascia d'età. Per cui è assolutamente confermato" anche per chi è in smart working.

"Per il controllo l'operazione è più complicata rispetto ad altri posti di lavoro ma non escludo che si possano fare controlli anche per loro". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Giorgio Zanchini a 'Radio Anch'io', il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, in merito all'obbligo di Green pass.

"I dati della pandemia - ha aggiunto - ci dicono che siamo in una fase positiva, su questo non c'è dubbio. I dati però ci dicono anche che la pandemia c'è ancora e dobbiamo mettere in atto l'ultimo sforzo per portare il paese fuori da questa situazione nel modo più rapido possibile. L'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50 va esattamente in questa direzione: ridurre il più possibile la platea dei non vaccinati", conclude il sottosegretario.