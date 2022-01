Inail: “Ogni contagiato Covid in media è assente un mese dal lavoro”

La quota delle donne sul totale dei casi denunciati è pari al 68,3%

Di: Redazione Sardegna Live

Nel 2021 i casi di contagio denunciati all'Inail, benché non consolidati, sono diminuiti del 71,3% in confronto al 2020. Rispetto ai 185.633 contagi del monitoraggio di fine novembre, spiega l'Istituto nella 23/a rilevazione mensile della Consulenza statistico attuariale, i casi in più sono 5.413 (+2,9%), di cui 4.490 riferiti a dicembre, 613 a novembre e 60 a ottobre scorsi, mentre gli altri 250 casi sono per il 62,4% riferiti agli altri mesi del 2021 e il restante 37,6% al 2020.

Prendendo in considerazione tutti i contagi sul lavoro, la quota delle donne sul totale dei casi denunciati è pari al 68,3% e la componente femminile, in particolare, supera quella maschile in tutte le regioni, a eccezione della Calabria, della Sicilia e della Campania, dove l'incidenza delle donne sul complesso delle infezioni di origine professionale è pari, rispettivamente, al 49,1%, al 46,1% e al 44,4%.

Il dettaglio per classe di età mostra come il 42,3% del totale delle denunce riguardi la classe 50-64 anni, seguita dalle fasce 35-49 anni (36,6%), under 35 anni (19,2%) e over 64 anni (1,9%).

Per la prima volta il report della Csa riporta anche il dato delle infezioni di origine professionale riconosciute e indennizzate dall'Inail dall'inizio della pandemia. Al 31 dicembre 2021, l'83% di tutte le denunce è stato riconosciuto positivamente, generando nel 96% dei casi un indennizzo. Il 99% degli indennizzi sono inabilità temporanee, con le menomazioni permanenti pari allo 0,7% e le rendite a superstiti per casi mortali allo 0,3%.