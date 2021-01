Super-cafoni dei rifiuti incastrati dalle foto-trappole. Gigi Concu: “Complimenti, multa anche per lo spostamento tra Comuni”

Ecco immortalati, con ben visibile la targa dei loro veicoli, mentre scaricano rifiuti di ogni genere. Identificati e sanzionati pesantemente: una trentina le multe staccate dagli agenti della Polizia Municipale

Di: Alessandro Congia

I super-cafoni eccoli qua, immortalati, identificati e sanzionati pesantemente. Dovranno pagare una multa che parte dai 400 euro per abbandono di rifiuti. Tutto documentato dalla Polizia Municipale di Selargius ed in pari tempo dagli uffici comunali che hanno proceduto ovviamente a recapitare le sanzioni dei trasgressori, i soliti maleducati che pensavano di farla franca, anche a Natale.

“Voglio complimentarmi pubblicamente con l’uomo che il giorno di Natale non ha trovato niente di meglio da fare che caricare il cofano della sua utilitaria con sacchi di spazzatura e arrivare da Settimo sino a via Franklin, dove – precisa il sindaco di Selargius, Gigi Concu - incurante delle telecamere presenti, ha abbandonato i rifiuti per strada. Vorrei informare questo genio, già identificato attraverso il numero di targa, che è riuscito a commettere due reati in un colpo solo, dal momento che ha persino violato le disposizione del Dpcm che il 24 vietavano lo spostamento tra Comuni. Tranne per questioni lavorative, di salute o di comprovata necessità, ma probabilmente, il nostro genio, non sapeva che l’abbandono selvaggio dei rifiuti non era né è attualmente contemplato.

“Complimenti anche agli altri trenta incivili che da metà dicembre a oggi sono stati immortalati dalle foto-trappole installate nel nostro territorio comunale, che – rammenta sempre Gigi Concu dal palazzo municipale - nonostante i controlli quotidiani, l’utilizzo di strumenti tecnologici e le tantissime risorse spese dall’amministrazione in questi anni per le bonifiche non si fermano. Un comportamento inaccettabile e inqualificabile, che rischia di vanificare gli sforzi di tanti selargini che seguono con scrupolo le regole del conferimento e davanti al quale davvero non ci sono parole. Solo le sanzioni, in arrivo a casa di chi dimostra di non conoscere le più elementari regole del vivere civile” – ha concluso il sindaco di Selargius.