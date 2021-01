Muravera. Sottraeva denaro dal portafoglio di un anziano: nei guai una badante

A incastrare la donna una telecamera installata nella stanza da letto in accordo coi carabinieri, dopo che l'uomo si è reso conto di ciò che stava accadendo

Di: Giammaria Lavena

A Muravera una badante è finita nei guai. L'anziano 80enne per cui lavorava si è infatti accordo che, nonostante non avesse effettuato alcuna spesa, mancavano dei soldi dal suo portafoglio. Non trovando una soluzione al dilemma si è rivolto ai carabinieri. Questi, raccolta la sua denuncia querela, l'hanno trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Qualche tempo dopo, col consenso dell’uomo e della magistratura inquirente, una piccola telecamera è stata fissata alla cornice dello specchio della camera da letto, di fronte al cassetto dove solitamente l’anziano custodiva il proprio portafoglio. Non è passato molto tempo prima che l'arcano venisse svelato.

Il dispositivo nascosto ha infatti ripreso la badante intenta ad effettuare l’ennesima sottrazione di denaro. La donna adesso è accusata di furto aggravato e continuato, innescato dall’informativa dei carabinieri di Muravera che in breve tempo, in collaborazione coi colleghi in borghese di San Vito, hanno risolto il problema.