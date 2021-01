Ponte di Oloè, aggiudicata la gara per migliorare la sicurezza

Obiettivo della Regione "è garantire standard di percorribilità più elevati, specie in territori a rischio idrogeologico e rendere sicuri i collegamenti tra i territori"

Di: Redazione Sardegna Live

Aggiudicata la gara dei servizi di ingegneria per migliorare le condizioni di sicurezza del Ponte di Oloè. Crollato nel novembre 2013 a causa del ciclone Cleopatra e riaperto al traffico un anno fa, sarà oggetto di nuovi lavori per il miglioramento della funzionalità statica e idraulica.

La gara dei servizi di ingegneria è stata indetta a dicembre dalla società regionale in house “Opere e Infrastrutture Srl” e oltre ai lavori su Oloè comprende l’adeguamento del ponte sulla ex Strada Statale 125 tra i Comuni di Muravera e Villaputzu per un importo complessivo sulle due opere che supera il milione di euro. Dopo aver affidato la gara dei servizi di progettazione, la società in house continuerà ora a governare le fasi di redazione e approvazione dei progetti predisposti dai professionisti esterni. Step successivo sarà quello di indire la conferenza dei servizi, validare il progetto, affidare i lavori e vigilare sulla esecuzione fino al collaudo.

Obiettivo della Regione "è garantire standard di percorribilità più elevati, specie in territori a rischio idrogeologico e rendere sicuri i collegamenti tra i territori proseguendo nell’importante opera di modernizzazione infrastrutturale avviata quasi due anni fa".

Sempre in riferimento alle opere oggetto della gara, nelle prossime settimane verranno avviate le progettazioni e successivamente il progetto, individuato sulla base delle migliori proposte tecniche, verrà presentato in Conferenza dei servizi.