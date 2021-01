Cagliari. Evade i domiciliari per vedere la compagna, arrestato

La fuga d'amore è costata cara a un 43enne. Oggi il rito direttissimo

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno arrestato, in flagranza del reato di evasione, un 43enne domiciliato in quel quartiere e vecchia conoscenza dei carabinieri.

L’uomo era agli arresti domiciliari. I militari intervenuti poco prima, alle 16,45, nel corso di controllo effettuato nell'abitazione della persona ristretta avrebbero constatato la sua assenza, rintracciando l'uomo poco dopo nell’abitazione della sua compagna.

L’arrestato, al termine della redazione degli atti relativi a quanto accaduto, è stato ristretto presso le camere di sicurezza di Via Nuoro, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata di oggi, al palazzo di giustizia di Cagliari.