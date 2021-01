Iglesias. Ferito accidentalmente dal compagno durante una battuta di caccia

L'uomo sarebbe stato ferito alla gamba da un colpo di fucile. E' stato sottoposto a intervento chirurgico all'ospedale Sirai di Carbonia

Di: Giammaria Lavena

Ieri ad Iglesias, i carabinieri della locale Stazione, dopo aver appreso dai colleghi di Carbonia che che un 56enne sulcitano, Silvestro Piras, durante una battuta di caccia grossa svoltasi sul loro territorio di pertinenza, in località "Rio Anguiddas", sarebbe stato ferito alla gamba sinistra da un colpo di fucile esploso accidentalmente da un 76enne suo concittadino e compagno di caccia, residente a Villamassargia, sono intervenuti sul posto per i dovuti accertamenti.

A causa delle lesioni riportate, l'uomo è stato condotto, non in pericolo di vita, presso l'ospedale “Sirai” di Carbonia, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico e dov’è tutt'ora in degenza. L’arma da cui è partito il colpo è stata sequestrata ai fini probatori, allo scopo di verificare tecnicamente che si tratti di quella che ha, sia pure accidentalmente, colpito la vittima.

Di tali accertamenti si occuperanno gli esperti di balistica del Ris dei carabinieri di Cagliari.