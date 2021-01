Altri sei casi di positività a Nulvi: 42 i contagi nel paese

Il sindaco avvisa: "Non esiterò a segnalare all'autorità giudiziaria chiunque non rispetti la quarantena"

Di: Giammaria Lavena

Aumentano ancora i contagi a Nulvi (+6), dove i cittadini positivi sono adesso 42. La comunicazione arriva dal sindaco Antonello Cubaiu, in una nota condivisa sulla pagina Facebook del Comune.

"Sono state riscontrate altre 6 positività, per un totale di 42, e una nuova negativizzazione: complessivamente sono 92. Si registra una ospedalizzazione. I dati si riferiscono ai tamponi molecolari. È importante evidenziare che il numero delle persone positive al tampone molecolare aumenta mentre quello relativo ai positivi al tampone antigenico si riduce velocemente", sottolinea il primo cittadino.

"Prosegue intanto il monitoraggio utile a delimitare il perimetro del focolaio individuato a Nulvi attraverso l'impiego di tamponi antigenici. Le persone in isolamento sono monitorate quotidianamente affinché permangano nei propri domicili. Le persone in isolamento presso un indirizzo diverso da quello di residenza devono comunicarlo tempestivamente alla polizia municipale".

"Non esiterò a segnalare all'autorità giudiziaria - avvisa il sindaco - chiunque non rispetti la quarantena prevista, anche in relazione a chi sia entrato in contatto con persone positive. Continuo a invitare e chiedere il continuo rispetto di tutte le norme anti Covid-19. È il primo passo per tutelare se stessi e gli altri", conclude.