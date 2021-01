Marijuana in casa: 29enne in carcere a Uta

Accompagnato dai carabinieri presso la casa circondariale

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Pirri hanno dato esecuzione a un’ordinanza sostitutiva della misura cautelare dell’obbligo di dimora con quella della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Cagliari nei confronti di un 29enne disoccupato.

Nel corso di una precedente perquisizione domiciliare, i militari avrebbero rinvenuto in casa dell’uomo 8,5 grammi di marijuana. Era stato per questo denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Tale episodio aveva peggiorato la posizione dell’indagato, facendo sì che la misura cautelare nei suoi confronti venisse aggravata su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trasportato dai carabinieri presso la casa circondariale di Uta.