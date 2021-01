Anziano in auto impatta contro balaustra

E' stato accompagnato all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei per le medicazioni

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lanusei sono intervenuti nel centro abitato poiché un uomo anziano, alla guida del suo veicolo, era entrato in collisione con la balaustra in ferro posta a destra della carreggiata di via Don Bosco.

L’anziano, che non versa in pericolo di vita, è ricorso alle cure presso l’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Accertamenti in corso per verificare le cause dell’incidente.