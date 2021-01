Museo Archeologico di Cagliari, il ministro Franceschini nomina il Cda

Da Roma sono arrivate le nomine

Di: Redazione Sardegna Live

Il Ministro per beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha scelto i componenti del Consiglio di Amministrazione del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Il CdA sarà presieduto dal direttore del Museo, Francesco Muscolino, e sarà composto da Bruno Billeci, Luca Giovanni Lioni, Franco Marzatico e Maria Antonietta Mongiu.

Il Ministro per beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, (in alto, nella foto del riquadro), con decreto del 7 gennaio 2021, ha scelto i componenti del Consiglio di amministrazione del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Si apre una nuova pagina per il Museo, Istituto dotato di autonomia speciale dal dicembre 2019, l’unico in Sardegna, che comprende anche la Pinacoteca Nazionale, lo Spazio San Pancrazio e l’Ex Regio Museo.

Il CdA sarà presieduto dal direttore del Museo, Francesco Muscolino, e sarà composto dal Direttore Regionale Musei Sardegna, Bruno Billeci, da Luca Giovanni Lioni, giornalista e portavoce del Ministro, da Franco Marzatico, Soprintendente dei beni culturali della provincia di Trento, già direttore del Castello del Buonconsiglio, e da Maria Antonietta Mongiu, archeologa e già assessora alla cultura nella giunta regionale di Renato Soru.

I componenti del Consiglio restano in carica per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. L’attività del Museo autonomo è partita con la nomina del nuovo Direttore, Francesco Muscolino, in servizio a Cagliari dal 9 novembre 2020.