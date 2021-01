Anziano 70enne ubriaco fermato a bordo della sua auto: denunciato

I Carabinieri hanno provveduto all’immediato ritiro della patente, lo hanno denunciato per guida in stato di ebrezza e sanzionato per violazione del coprifuoco

Di: Alessandro Congia

Ieri alle ore 23 circa, a Sinnai, i Carabinieri della locale stazione, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio predisposto dalla Compagnia di Quartu Sant’Elena, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida in stato di ebbrezza alcolica, un 70enne pensionato di Selargius, residente a Maracalagonis.

L’uomo, fermato in via Serri alla guida della propria autovettura, aveva dato subito da pensare ai militari che avevano proceduto pertanto a una verifica mediante etilometro, dalla quale emergeva un tasso quasi triplo rispetto ai limiti di legge.

L’uomo faceva fermare la strumentazione a 1,42 g/l. All’anziano veniva ritirata la patente di guida e gli veniva affidata l’auto in custodia giudiziale, a seguito del sequestro penale del mezzo. In soccorso dell’uomo veniva fatto intervenire un amico che potesse condurre il mezzo sino all’abitazione del denunciato.