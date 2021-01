Dolore a Ollastra per Jessica Flore, muore a soli 22 anni per un malore

Lacrime nella piccola comunità in provincia di Oristano, guidata dal sindaco Giovanni Cianciotto

Di: Alessandro Congia

Un dolore immenso, non ce l’ha fatta la giovanissima 22enne, Jessica Flore, laureatasi in Scienze Infermieristiche appena due mesi fa a Sassari: è morta a causa di un malore. Inutili i soccorsi del 118, intervenuti immediatamente ieri mattina, a casa dei suoi familiari, a Ollastra, in provincia di Oristano, che hanno tentato di tutto per rianimarla.

Le cause del decesso saranno chiarite dall’autopsia, disposta dal magistrato di turno della Procura di Oristano. Jessica era ben stimata e ben conosciuta, come lei anche la sua famiglia, tutte brave persone: enorme il dolore del sindaco Giovanni Cianciotto, dell’intera popolazione, che hanno voluto stringersi ai familiari per il grave lutto. Nei prossimi giorni, con la data del funerale, sarà proclamato il lutto cittadino.

(Foto tratta da Fb)