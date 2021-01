Chiusura mensa universitaria via Premuda, la Cgil: “Scelta assurda che penalizza studenti e lavoratori”

I sindacati: “Manifestiamo vicinanza e solidarietà e chiediamo al più presto una soluzione al problema”

Di: Redazione Sardegna Live

La Filcams Cgil di Cagliari insieme alle rappresentanze dei lavoratori della Fp Cgil dell’Ersu disapprovano la decisione del Commissario straordinario Camoglio e della ditta appaltatrice Pellegrini di chiudere la mensa di via Premuda tutti i giorni a cena e il sabato anche a pranzo.

Secondo il sindacato è evidente che questa decisione penalizza sia i lavoratori che gli studenti e non risponde affatto all'esigenza di evitare gli assembramenti imposta da questa difficile pandemia. Le altre mense aperte nella città di Cagliari si troveranno infatti a soddisfare un numero maggiore di presenze, con grave danno sia per i lavoratori che per gli studenti costretti a spostarsi, utilizzando i mezzi pubblici, tra quartieri anche lontani fra loro. Per queste ragioni Fp e Filcams manifestano vicinanza e solidarietà agli studenti e chiedono di riaprire al più presto la mensa, per garantire lo svolgimento delle normali attività lavorative e il diritto degli studenti di usufruire di un servizio essenziale.