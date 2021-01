Cagliari. Ignora il divieto di avvicinamento: 24enne arrestato per atti persecutori

E' stato trovato nei paraggi dell'abitazione della persona offesa, una giovane 25enne

Di: Giammaria Lavena

Ieri sera a Cagliari, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto in flagranza del reato di atti persecutori un 24enne studente guineano, residente a Cagliari in viale Sant’Avendrace, con precedenti denunce a carico. Per lo straniero era già stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento all'abitazione e ai luoghi frequentati dalla persona offesa, una 25enne estetista cagliaritana, anche lei residente in viale Sant’Avendrace.

L’uomo è stato rintracciato da militari operanti, intervenuti su disposizione della centrale operativa di via Nuoro, nei paraggi dell’abitazione della donna, in violazione alle prescrizioni impartitegli dall’autorità giudiziaria. Il giovane già in passato aveva posto in essere reiterate condotte di molestia nei confronti della vittima, nonostante fosse stato inibito dal perseverare in tali condotte.

Contestualmente, gli è stata elevata una sanzione amministrativa da 400 euro per violazione delle normative di contenimento della pandemia in corso. È stato arrestato e, al termine della redazione degli atti relativi alla misura adottata nei suoi confronti, tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, come ordinato dalla Procura della Repubblica.