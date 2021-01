Decimomannu. Scippavano donne per strada: arrestati due 28enni di Villasor

Uno dei due si trovava già agli arresti domiciliari

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Decimomannu, i carabinieri della locale Stazione, unitamente a quelli dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Iglesias, hanno tratto in arresto due 28enni di Villasor, disoccupati con precedenti denunce a carico, per il reato di furto con strappo (scippo) in concorso. Uno dei due era ed è tutt'ora sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, e dovrà dunque rispondere anche del reato di evasione.

I due si erano resi responsabili di uno scippo consumato e uno tentato, entrambi commessi a Uta, rispettivamente ai danni di un'81enne pensionata del posto, alla quale era stata portata via con violenza una borsa contenente la somma contante di 38 euro, e di una 61enne casalinga, anche lei di Uta, alla quale i due avevano tentato di asportare il proprio portafoglio con analoghe modalità, senza riuscirvi.

I malviventi, a seguito di immediate ricerche, sono stati intercettati e bloccati a Decimomannu a bordo della loro autovettura. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla proprietaria.