Antioco Cirronis, 87 anni, nonno felice: vince tante 'battaglie' e anche il Covid

La fame, la guerra, le malattie e ora l'anziano nonnino batte pure il Coronavirus

Di: Alessandro Congia

Un lungo e bellissimo post che 'dipinge' gli ostacoli di un nonnino che ha vinto tante battaglie, ora, con le braccia sollevate, festeggia anche l'ultima vinta, quella del Coronavirus.



Ecco cosa scrive la nipote Erica Espa sui social: "Lui è Antioco Cirronis, 87 anni, nato e cresciuto nell'isola dell'isola della Sardegna, Sant'Antioco. A 5 anni ha una crisi emolitica dovuta al favismo e rimane per 3 giorni di fila immerso nel letame, l'unica cura allora per sopravvivere. A 10 anni sopravvive ai bombardamenti della seconda guerra mondiale, cerca di proteggersi e di evitare la morte rimanendo a terra, immobile. La sua vita continua felice: lavora sodo, crea una famiglia fantastica di cinque figli. Poi, si circonda di amici, nipotini e tanto affetto. A 77 anni si trova davanti a una nuova grandissima sfida: un tumore maligno al rene sinistro lo trova costretto a combattere contro uno dei mali peggiori. Grazie al suo spirito combattivo e alla sua immensa voglia di vivere anche questo male viene vinto".



Il Covid



"Ora, a 87 anni, il Covid-19 lo colpisce in pieno - spiega la nipote - deve affrontare una nuova battaglia, molto dura, che gli fa passare momenti di paura infiniti. In ospedale si trova da solo, senza l'affetto e notizie dei suoi cari, lo visitano una sola volta al giorno per ridurre al minimo i contatti. Nessuna empatia, nessuna sensibilità. Finalmente, una volta tornato a casa, è curato con affetto dalla moglie Graziella e dalla figlia Tiziana. A distanza la sua famiglia intera lo ha supportato, incoraggiato, spronato. Dopo 3 settimane infinite e interminabili, possiamo finalmente urlare al mondo che Antioco Cirronis ha vinto anche questa dura lotta e che l'unione familiare è sicuramente uno degli antidoti migliori per ogni male. A chent'annos cun saludi, nonno. La tua famiglia"