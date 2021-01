Lega, ko in Consiglio Comunale: lascia Roberta Perra, che approda al Gruppo Misto

In corso le dovute verifiche tecniche sul regolamento comunale per il leghista, Andrea Piras, che di fatto non potrebbe dirigere da solo in Consiglio il partito del Carroccio

Di: Alessandro Congia

Lega, ko in Consiglio Comunale, a palazzo Bacaredda in via Roma: Roberta Perra lascia il partito di Salvini per passare al Gruppo Misto. In forse (sono in corso le dovute verifiche tecniche sul regolamento comunale da parte del Presidente dell’assemblea civica, Edoardo Tocco), per il leghista Andrea Piras, che di fatto non potrebbe rappresentare da solo, in Consiglio, il partito del Carroccio.

Tensioni dunque in via Roma, dopo che il sindaco Paolo Truzzu qualche giorno fa ha revocato la delega all’assessore leghista, Paolo Spano, nominando un esterno (l’avvocato Carlo Tack, avvocato specializzato in diritto amministrativo). La notizia dell’abbandono di Roberta Perra, dal partito di Salvini, è giunta in serata, durante la seduta del Consiglio Comunale.