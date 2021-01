Allerta meteo, c’è il forte vento di maestrale a sferzare la Sardegna: ecco le previsioni

Cielo nuvoloso.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie.

Venti: moderati da Nord-Ovest. Forti, con raffiche fino a burrasca, lungo le coste settentrionali, occidentali e i crinali. Attenuazione in serata.

Mari: molto agitati con moto ondoso in attenuazione sul settore occidentale, mossi o molto mossi sul settore orientale. Possibili mareggiate sulle coste occidentali.