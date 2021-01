Paura per un ex mobilificio dismesso in fiamme, sul posto i Vigili del Fuoco

L’episodio è avvenuto in via Giuseppe Di Vittorio

Di: Alessandro Congia

I Vigili del Fuoco del distaccamento "Massimo Casu" di Sanluri sono intervenuti a Villacidro per l’incendio di un mobilificio dismesso. La squadra, arrivata sul posto, ha iniziato immediatamente lo spegnimento del focolaio divampato all'interno dei locali, presumibilmente al piano terra, evitando il coinvolgimento dell'intera struttura abbandonata. In supporto è intervenuto anche il carro aria dalla sede centrale. L intervento è ancora incorso. Attualmente non si conoscono le cause dell'incendio: fortunatamente non ci sono feriti.