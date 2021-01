Nuovo autovelox sulla ss. 131 Dir? Automobilisti nel panico, ecco di cosa si tratta

Sono in tutto 3 i box metallici di colore blù installati su quell’arteria pericolosa: la loro funzione è a scopo statistico e di misurazione

Di: Alessandro Congia

Traffico a rilento sulla ss. 131 Dir (ex inceneritore), direzione Sestu, il motivo è semplice: i nuovi box metallici di colore blù, posizionati recentemente accanto al guard rail fanno paura perché gli automobilisti pensano si tratti di nuovi autovelox.

Nulla di tutto ciò, come è ben evidente nell’adesivo appiccicato sul palo adiacente, si tratta di postazioni con sistema automatico di rilevamento del traffico, un impianto contaveicoli insomma, che non ha “potere” sanzionatorio (nessuna multa dunque) e non videoregistra alcuna infrazione al Codice della Strada.

Le foto scattate dal nostro giornale lo dimostrano: Anas ha infatti provveduto ad installare anche su quell’arteria 3 box (uno è quello riprodotto nelle foto, l’altro è poco più avanti, in direzione Sestu, mentre il terzo è posizionato di fronte all’autovelox funzionante del Comune di Selargius, sempre sulla 131 Dir, ma di fronte, sul lato opposto, in direzione Brotzu-Cagliari).

In questi giorni però centinaia di automobilisti hanno temuto per un nuovo ipotetico occhio elettronico in grado di multare, quindi si sono verificati rallentamenti in quei tratti di carreggiata della statale 131. Nessuna paura dunque, ma la prudenza non è mai troppa e rispettare il limite di velocità è sempre e comunque fondamentale.

(Foto di Sardegna Live)