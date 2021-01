Barricato in casa minaccia condomini e passanti con un machete: fermato dai carabinieri

I carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento immobilizzandolo

Di: Redazione Sardegna Live

Avrebbe tenuto in scacco per ore, ieri sera, la via dove risiede a Pirri, intimorendo condomini e passanti con minacce e insulti urlati a squarciagola dalla finestra. Un uomo di 67 anni, rimasto solo in casa dopo che la moglie si era allontanata dall'abitazione, avrebbe continuato ad urlare e minacciare tutti mostrando una roncola ed affermando di essere in possesso di una pistola.

I tre fratelli dell'uomo, intervenuti in supporto dei Carabinieri, hanno offerto la loro collaborazione. Col consenso dell'uomo i tre fratelli sono entrati in in casa, fornendo poi le chiavi alla Squadra Operativa Speciale del nono battaglione Carabinieri Sardegna, che è riuscita così a entrare nell'appartamento immobilizzando il 67enne e consegnandolo ai sanitari dell'ambulanza intervenuta sul posto.

È stata eseguita una perquisizione per ricerca di armi che ha portato al sequestro di un machete, nessuna pistola è stata rinvenuta. L'uomo verrà denunciato per minaccia a pubblico ufficiale e violenza privata.