Vaccino anti-Covid, in Sardegna lo hanno ricevuto 19.680 persone

Ora in sesta posizione tra le Regioni italiane per percentuale di dosi del vaccino Pfizer inoculate

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 19.680 le dosi somministrate finora in Sardegna (su 19.680 consegnate) e con questo dato la situazione nella nostra Isola in termini di vaccinazioni si è ribaltata: dopo essere partita a rilento, è ora in sesta posizione tra le Regioni italiane per percentuale di dosi del vaccino Pfizer inoculate, l’81,2%.

In totale, in Italia, sono 654.326 le vaccinazioni anti-Covid effettuate. Complessivamente, sono stati vaccinati 403.954 donne e 250.408 uomini.

La Regione che ha eseguito più somministrazioni del vaccino è la Campania con il 101,7%. Su 67.020 dosi consegnate, sono stati vaccinati 68.138 campani. Questo dato è possibile perché In Campania è stata somministrata anche la sesta dose (extra) contenuta nella fiala Pfizer.