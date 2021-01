Spaccio: 33enne nei guai a Serrenti

Trovato in possesso di 60 grammi di marijuana

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Serrenti, i carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 33 del luogo incensurato. Nel corso di un servizio perlustrativo, i militari avrebbero individuato l’uomo mentre si trovava alla guida della propria auto nel pieno centro del paese. Al suo fianco un passeggero che sarebbe poi stato identificato in un 32enne del luogo, anch'egli incensurato.

I militari avrebbero colto in entrambi un anomalo stato di agitazione, procedendo così a perquisizione personale, veicolare e domiciliare. A carico dell’autista sarebbero stati rinvenuti e sequestrati due involucri per un totale di 60 grammi di marijuana, mentre l’altro giovane sarebbe stato trovato in possesso di un solo grammo della stessa sostanza, per cui verrà segnalato alla Prefettura in quanto assuntore di stupefacenti, per le conseguenti sanzioni amministrative, ma non avrà un procedimento penale.

La droga sottoposta a sequestro probatorio penale, riferiscono i carabinieri, verrà custodita in attesa dell’autorizzazione alla distruzione da parte dell’autorità giudiziaria.