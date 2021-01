Covid, Sardegna inocula il 69,3% delle dosi di vaccino ricevute

Entro oggi termineranno le vaccinazioni a tutto il personale del Santissima Trinità e dell’Hospice

Di: Alessandro Congia

La Sardegna inocula il 69,3% delle dosi ricevute anti-Covid. Grande risultato che da ultima regione supera la media nazionale (ricordo che l’isola ha ricevuto le dosi qualche giorno in ritardo rispetto al resto d’Italia).

Lo scrive, in un post, la giornalista, Alice Marracini, che aggiunge come "entro la giornata di oggi (domenica 10 gennaio 2021, n.d.r.), termineranno le vaccinazioni a tutto il personale del Santissima Trinità a Is Mirrionis Cagliari e dell’Hospice. Martedì 12 gennaio 2021 toccherà invece al personale del San Giuseppe di Isili e del San Marcellino di Muravera. All’Igiene pubblica (Presidio ospedaliero Binaghi, Cagliari, via Is Guadazzonis) si stanno vaccinano le Rsa, le Usca e i ‘tamponatori’, il 118 (personale, medicalizzate e volontari) e i medici di medicina generale".

“Il risultato si deve attribuire ancora una volta, non al caso, ma allo sforzo e grande impegno degli operatori sanitari che, nonostante siano impegnati nella battaglia contro il Covid da marzo, hanno lavorato ininterrottamente tutti i giorni oltre la stanchezza” – conclude Alice Marracini.