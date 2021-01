Covid, Ogliastra e Nuorese: screening di massa per 23 Comuni

Lunedì 11 e martedì 12 gennaio 2021, prosegue la seconda con tamponi antigenici

Di: Redazione Sardegna Live

Lunedì 11 e martedì 12 gennaio 2021 prenderà il via a Tortolì e in altri 22 Comuni dell'Ogliastra la seconda fase dello screening "Sardi e Sicuri" organizzato dalla Regione Sardegna con la collaborazione di Andrea Crisanti, microbiologo e ordinario dell'Università di Padova.

Lo annuncia l’Ansa Sardegna, che scrive come nel contempo l'Ats, sotto il coordinamento del commissario Massimo Temussi, sta approntando il calendario per allargare i test ad altri territori dell'Isola con l'obiettivo di spezzare in sei mesi la catena dei contagi individuando i casi positivi. Sul tavolo c'è l'ipotesi di proseguire con la provincia di Nuoro, e magari affiancarne un'altra, probabilmente il Medio Campidano.

Intanto – scrive sempre l’Ansa Sardegna - la macchina già collaudata in Ogliastra, dove sono state 26.936 le persone sottoposte al tampone rapido, di cui 132 sono risultate positive (lo 0,5%), opererà nelle 46 postazioni per i test gratuiti, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. In questo secondo step dello screening saranno impiegati tamponi antigenici immunofluorescenti (risultato entro 24 ore attraverso l'analisi con un apposito macchinario) su tutti i soggetti risultati negativi al primo test. A Tortolì sarà possibile prenotarsi attraverso il modulo on line presente sul sito del Comune a questo link https://www.sardegnaprenota.it/tortoli/ o tramite telefono al numero 348 8867357, dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18.