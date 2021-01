Nule Covid-free solo per pochi giorni: i contagi risalgono a 12

I test rapidi hanno rilevato 12 nuove positività nel paese, bisognerà attendere i test molecolari per un quadro più completo. Nel frattempo il sindaco sollecita "le autorità competenti affinché si possa accelerare l'esecuzione dello screening di massa previsto dalla Regione"

Di: Giammaria Lavena

Risalita dei contagi da coronavirus a Nule, dopo che, solo pochi giorni fa, il Comune era finalmente tornato Covid-free. Sono 12 attualmente i casi di positività, che, come comunicato dal sindaco Antonio Giuseppe Mellino su Facebook, al momento sono tali solo in via ufficiosa, poiché riscontrati tramite test rapido.

"Direttamente dalle persone interessate mi è stata comunicata la notizia di 12 nuovi casi di positività al Covid - comunica il primo cittadino -. Si tratta di positività ufficiose in quanto derivate in seguito ad esecuzione di tamponi rapidi, comunque sia, tutte le persone interessate ed i loro contatti stretti sono in quarantena e sono state già segnalate all'Ats Sardegna, in attesa che vengano effettuati i tamponi molecolari".

"Purtroppo è da registrare un caso di positività all'interno della popolazione scolastica ed in accordo con il dirigente stiamo attivando tutte le misure previste dai protocolli che verranno comunicate ufficialmente il prima possibile - prosegue -. Pertanto la situazione a Nule ad oggi e la seguente: positività al Covid: 12; guarigioni dal Covid: 0".

"Ci tengo a precisare che l'unico tampone ufficiale è quello molecolare quindi bisognerà aspettare la loro esecuzione per poter aver un quadro più completo ed attendibile della situazione nel nostro paese - sottolinea-. Nel frattempo abbiamo sollecitato le autorità competenti affinché si possa accelerare l'esecuzione dello screening di massa previsto dalla Regione".