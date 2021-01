Caccia. Solinas dà il via libera agli spostamenti fra Comuni

Distanza di sicurezza, gel igienizzante e mascherine: ecco tutte le disposizioni da seguire

Di: Giammaria Lavena

Nella serata di ieri il presidente della Regione Christian Solinas ha firmato l'ordinanza che permette di andare a cacciare al di fuori del proprio Comune di residenza.

Via libera dunque per i cacciatori sardi, che possono spostarsi liberamente, non più di due per macchina e muniti di mascherine. Durante la battuta di caccia sarà necessario tenere la distanza di due metri e indossare il dispositivo di protezione.

Andranno evitati assembramenti prima, durante e dopo la caccia. Il pranzo va consumato possibilmente all'aperto, con igienizzazione delle mani e niente uso promiscuo di stoviglie e vettovaglie. La sede di caccia deve essere dotata di gel igienizzante e locandine informative anti-Covid.

Ogni caposquadra deve tenere l'elenco con i recapiti di tutti i componenti, onde poterli rintracciare tempestivamente per eventuali comunicazioni di carattere sanitario legate al coronavirus. La vigilanza sull'eventuale inadempienza alle disposizioni da parte dei cacciatori spetterà agli uomini del Corpo forestale.