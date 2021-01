Violentissimo scontro tra due auto a Is Pontis Paris, due persone in codice rosso

Sul posto la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale questa sera all'altezza de Is Pontis Paris, sul viale Marconi, tra Quartu e Cagliari. Una VW Golf, guidata da un cagliaritano 31enne, proveniente dalla rotonda, si è immesso nella via Riu Mortu, in direzione di Monserrato, invadendo la corsia destinata al senso di marcia opposto, scontrandosi violentemente con una Lancia Y condotta da una cagliaritana di 53 anni.

La conducente della Y è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata, con assegnato codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu. Anche il passeggero della Golf è stato soccorso e trasportato con assegnato codice rosso sempre al Brotzu, mentre fortunatamente non ha riportato gravi ferite il conducente. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e i Vigili del Fuoco.