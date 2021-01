Covid. La bella notizia al Marino, tutti i dipendenti vaccinati: da lunedì in Sardegna altre 16.380 dosi

Sono state utilizzate il 100% delle dosi ricevute per personale sanitario e soccorritori del 118

Di: Alessandro Congia

All’Ospedale Marino di Cagliari tutti i dipendenti vaccinati. Sono state utilizzate il 100% delle dosi ricevute per personale e soccorritori del 118. Lo scrive in un post, la giornalista Alice Marracini: nel dettaglio, 444 le dosi inoculate, di cui 260 ai dipendenti del nosocomio e 184 al personale e addetti del 118. Domattina invece, (domenica 10 gennaio 2021), saranno terminate le vaccinazioni anti-Covid al Santissima (circa 1000 dosi), mente da lunedì attese le Rsa e le Case di Cura.

E c’è anche un’ulteriore bella notizia, che riporta in esclusiva l’Ansa Sardegna, ossia come la Sardegna abbia recuperato i ritardi iniziali sul fronte della vaccinazione anti-Covid. "Tra oggi e domani - ha dichiarato all'Asa Sardegna l'assessore della Sanità Mario Nieddu - finiremo tutte le dosi che abbiamo in carico, a parte la quota di salvaguardia del 30% che la Regione conserva nei magazzini per garantire la seconda inoculazione che deve avvenire tra il ventunesimo e il quarantesimo giorno rispetto alla prima".

Per lunedì 11 gennaio 2021, come riporta sempre l’Ansa Sardegna - sono attese altre 16.380 dosi: 1170 all'Aou di Sassari, 3.510 al Brotzu di Cagliari, 1170 all'AoU di Cagliari, 10530 al Binaghi (Ats). Si tratta della terza e ultima parte delle oltre 33mila fiale destinate alla Sardegna per la somministrazione a operatori socio-sanitari, dipendenti e pazienti di case per anziani, volontari. "Se questo carico arriverà puntuale - ha aggiunto Nieddu - saremo in grado di continuare a ritmi molto sostenuti".

Nella foto il team dei vaccinatori dell’Ospedale Marino di Cagliari