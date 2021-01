Allerta meteo, Bitti corre ai ripari: chiuse scuola, attività commerciali e numerose vie

Stop anche al mercato settimanale. Il sindaco Giuseppe Ciccolini invita i cittadini a non spostarsi se non strettamente necessario

Di: Giammaria Lavena

Visto l'avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico (codice giallo) da parte della Protezione civile, nella giornata di oggi l'amministrazione comunale di Bitti ha deciso di chiedere tutte le scuole.

Nelle giornate di oggi e domani chiuderanno anche le attività commerciali poste in piazza Asproni, via Cavallotti, via Brigata Sassari e via Brescia, fatta eccezione per i servizi essenziali. Vietati inoltre il transito e la sosta nella strada comunale di circonvallazione, dall'incrocio con via Attilio Deffenu sino all'incrocio con il proseguimento della sp 73.

Stessa disposizione anche per via Brigata Sassari, dall'incrocio con piazza Asproni sino a piazza San Giovanni, per via Brescia, dal distretto sanitario sino a piazza San Giovanni e per la bretella di collegamento fra via Brigata Sassari e via Degli Artigiani.

Sospeso infine il mercato settimanale, abitualmente svolto in piazza Giovanni Falcone. Il sindaco Giuseppe Ciccolini raccomanda alla popolazione "di evitare di occupare i piani terra ed interrati delle abitazioni, di evitare gli spostamenti non necessari e limitarli a quelli strettamente essenziali.