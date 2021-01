A Porto Torres 40 contagi da coronavirus. Mulas: "Non abbassiamo la guardia"

Il sindaco richiama i concittadini alla massima cautela: "Negli ultimi giorni aumento dei casi"

Di: Giammaria Lavena

I cittadini positivi al coronavirus a Porto Torres sono attualmente 40. Lo ha comunicato il sindaco Massimo Mulas in una nota condivisa sulla sua pagina Facebook.

"Fino a oggi l'amministrazione comunale aveva a disposizione dati non univoci e incompleti sull'entità del contagio a Porto Torres - spiega il primo cittadino -. Per questo si è scelto di non divulgarli.

"Ora, grazie alla collaborazione dell'azienda sanitaria, è possibile avere un quadro corretto, che condividiamo subito con la città: al momento si registrano 40 soggetti positivi mentre 13 persone si trovano in stato di quarantena".

"Lo screening degli ultimi giorni ha evidenziato un aumento dei casi rispetto alle settimane precedenti. Si raccomanda quindi la massima prudenza e il rispetto rigoroso delle disposizioni anti-Covid. Non abbassiamo la guardia proprio adesso", conclude.