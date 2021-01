Cagliari. In cinquanta in un chiosco con musica e alcolici, interviene la polizia

Alla vista degli agenti in tanti si sono dati alla fuga, ma in 20 sono stati fermati. Sanzionati insieme a loro anche il dj e il proprietario del chiosco

Di: Giammaria Lavena

Intervento della polizia ieri pomeriggio in un chiosco-bar sul belvedere di viale Buoncammino, a Cagliari, dove decine di giovani si sono radunati per consumare alcolici e ascoltare musica.

Un assembramento che non poteva passare inosservato; alcuni non indossavano neanche la mascherina, ad altri il dispositivo copriva a malapena la bocca.

Erano in totale una cinquantina le persone radunate, con loro un dj. Gli agenti del Reparto prevenzione crimine, con la collaborazione dei colleghi della Squadra amministrativa della questura, hanno fatto immediatamente scattare un controllo.

Appena avvistati i poliziotti, i giovani hanno tentato di allontanarsi, sparpagliandosi, ma gli agenti sono riusciti a bloccarne una ventina.

Per tutti questi sono scattate le sanzioni da 400 euro per inadempienza alle normative anti-Covid. Stessa sorte è toccata al dj e al titolare del chiosco. E' stata altresì disposta la chiusura del locale per cinque giorni.