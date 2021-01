Il 9 e 10 gennaio zona arancione: ecco cosa si può fare

Bar, negozi e spostamenti, tutto quello che c'è da sapere. Vietati spostamenti fra comuni per visite ai parenti

Di: Redazione Sardegna Live

Il 9 e 10 gennaio anche in Sardegna si applicano le restrizioni previste per le zone arancioni.

SPOSTAMENTI. Sono vietati gli spostamenti fra regioni salvo quelli relativi a motivi di salute, lavoro, situazioni di necessità, rientro presso residenza, domicilio o abitazione. Non è consentito lo spostamento verso le seconde case.

Sono vietati gli spostamenti fra comuni con le eccezioni sopra indicate e salvo motivi di studio, svolgere attività e usufruire di servizi non presenti nel proprio comune, spostamenti fra comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti ed entro i 30 km di distanza, vietati in ogni caso gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Non è più consentito lo spostamento da un comune all'altro per fare visita ai parenti, che è consentita solo all'interno del proprio comune.

RISTORAZIONE. Chiuse le attività, asporto consentito fino alle 22 e consegna a domicilio senza restrizioni.

ATTIVITA' COMMERCIALI. Aperti i negozi, chiusi i centri commerciali, ad eccezione di alcune categorie merceologiche.