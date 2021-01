Colpisce l’amico con un coltello, dramma sfiorato in casa

In manette un 21enne del posto

Di: Alessandro Congia

Questa notte i Carabinieri della Compagnia di Villacidro, dopo immediati accertamenti investigativi, hanno proceduto all’arresto, per tentato omicidio, di un 21enne, Gioele Melis.

Il giovane, all’interno della propria abitazione a San Gavino Monreale in cui risiede con i propri genitori, a seguito di un litigio con un amico 20enne, scaturito per futili motivi in fase di accertamento, si è scagliato su di lui colpendolo con un coltello da cucina al volto, alla spalla ed alla mano. La vittima è riuscita a scappare per poi raggiungere il pronto soccorso dove è stato ricoverato riportando una prognosi di 45 giorni.

I Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, a seguito dell’intensificazione dei controlli sulle principali arterie stradali, hanno denunciato tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: in particolare, a Villamar due operai 20enni, fermati a bordo di un’utilitaria, sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare e trovati in possesso di 50 grammi di marijuana e cocaina già suddivisa in dosi pronte alla vendita; a Cagliari, un 30enne con precedenti penali è stato deferito in Procura poiché trovato in possesso di circa 10 grammi di marijuana.