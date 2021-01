Spaccio di droga in piazza Medaglia Miracolosa, in manette un 22enne

Brillante operazione condotta dagli investigatori della squadra Mobile della Questura

Di: Alessandro Congia

Continuano incessanti i servizi per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato di Cagliari nella città e nell’hinterland. In tale ambito nella serata di ieri gli investigatori della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile ha arrestato Alessandro Marini, 22enne pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

A seguito di una attività di indagine gli Investigatori hanno appreso che il Marini, già noto per essere dedito allo spaccio di droga, era sospettato di gestire una fiorente attività dall’interno del suo appartamento dove era solito accogliere gli acquirenti tossicodipendenti.

Gli agenti, quindi, dopo essersi appostati nei pressi della sua abitazione in Piazza Medaglia Miracolosa, ed aver individuato l’appartamento del Marini, hanno eseguito la perquisizione dove hanno rinvenuto e sequestrato 50 grammi di cocaina suddivisa in otto dosi, la somma di 1.350 euro in banconote di piccolo taglio nonché il sistema di video sorveglianza utilizzato dal Marini per osservare i movimenti che avvenivano all’esterno del suo portone, ben illuminato da una potente lampada alogena, ed all’ingresso dello stabile del suo palazzo. Il Marini è stato tratto in arresto ed al termine degli accertamenti è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.